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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» из-за поломки самолёта застрял в Красноярске

На обратном пути в Казань самолёт сделал остано...

pixabay.com

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Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани столкнулся с проблемами при возвращении домой из выездной серии из-за неисправности самолёта. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На обратном пути в Казань самолёт сделал остановку на дозаправку в Красноярске, где и была обнаружена поломка. Из-за этого вылет команды в столицу Татарстана задержался на шесть часов. По информации издания, спортсмены сменили борт и смогли вылететь около 8:30.

Казанский клуб завершил выездную серию матчами в Хабаровске и Владивостоке. В играх с «Амуром» команда Анвара Гатиятуллина заработала два очка из четырёх возможных, а в матчах с «Адмиралом» одержала две победы.

Ранее мы писали о том, что бродячие собаки едва не загрызли 65-летнюю татарстанку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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