Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» из-за поломки самолёта застрял в Красноярске

Хоккейный клуб «Ак Барс» из Казани столкнулся с проблемами при возвращении домой из выездной серии из-за неисправности самолёта. Об этом сообщает «Бизнес Online».

На обратном пути в Казань самолёт сделал остановку на дозаправку в Красноярске, где и была обнаружена поломка. Из-за этого вылет команды в столицу Татарстана задержался на шесть часов. По информации издания, спортсмены сменили борт и смогли вылететь около 8:30.

Казанский клуб завершил выездную серию матчами в Хабаровске и Владивостоке. В играх с «Амуром» команда Анвара Гатиятуллина заработала два очка из четырёх возможных, а в матчах с «Адмиралом» одержала две победы.

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