Казанские безбилетники стали получать штрафы через Госуслуги

В Казани вновь начали привлекать к ответственности пассажиров, которые ездят в общественном транспорте без оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе ПАТП №2. Согласно правилам, за безбилетный проезд выписывают штраф в 2,5 тысячи рублей, а уведомление об этом отправляют в личный кабинет на госуслугах. У нарушителей есть два месяца, чтобы оплатить задолженность.

Если в установленный срок платеж не поступает, сумма штрафа увеличивается до 5 тысяч рублей, а дело передают судебным приставам для принудительного взыскания.

В ПАТП №2 напомнили горожанам о необходимости оплачивать проезд и отметили, что проверки продолжаются.

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