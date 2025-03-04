В Казани ученые рассказали о масштабных раскопках

В Казани проходит международная конференция, посвящённая археологическим раскопкам в средневековых городах Степной Евразии. Учёные из шести стран делятся открытиями и обсуждают современные технологии, сообщает «Вести Татарстан».

Экспедиции проводились в Татарстане, России, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Монголии. Среди находок — элементы золотордынского мавзолея, монеты, светильники и кувшины.

Применение дронов, лидаров, 3D-сканирования, магнитометрии, искусственного интеллекта и полигенетики помогло получить новые данные и пересмотреть исторические представления. Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов подчеркнул, что полигенетические исследования могут изменить историческую картину, а искусственный интеллект ускоряет анализ и повышает точность выводов.