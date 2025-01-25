Казанская журналистка теперь иноагент

Журналистка «Русской службы Би-би-си» Ольга Ившина из Казани включена в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

Согласно данным ведомства, Ившина распространяла недостоверные сведения, касающиеся решений российских властей, а также материалы, формирующие негативное отношение к Вооружённым силам РФ.

Кроме того, в Минюсте указали, что журналистка выступала против проведения специальной военной операции на Украине и участвовала в создании материалов для других иностранных агентов.

Ранее мы писали о том, что бизнесмен из Татарстана окажется в суде за налоговые махинации на 174 миллиона.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.