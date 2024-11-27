Казанская пловчиха Софья Дьякова побила юношеский рекорд России

Спортсменка Софья Дьякова из Казани завоевала золото на чемпионате РФ по плаванию. Известно, что девушка установила рекорд среди участников своего возрастного круга. Местная жительница преодолела 400 метров вольным стилем за 4:02,12. Об этом рассказали в мэрии.

Раньше рекорд принадлежал Арине Опенышевой – 4:03,08. Спортсменка установила его еще в 2015 году.

Кроме того, Софья Дьякова имеет серебряную и золотую медали.

В региональной столице Республики Татарстан девушка занимается в СШОР «Дельта» у Светланы Чепик.

Чемпионат РФ по плаванию состоялся в период с 21 по 26 ноября 2024 года, в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовать примерно 900 спортсменов из более 70 субъектов Российской Федерации.

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