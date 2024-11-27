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Казанская пловчиха Софья Дьякова побила юношеский рекорд России

Раньше рекорд принадлежал Арине Опенышевой

Фото: Алексей Савченко / Федерация водных видов спорта России

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Спортсменка Софья Дьякова из Казани завоевала золото на чемпионате РФ по плаванию. Известно, что девушка установила рекорд среди участников своего возрастного круга. Местная жительница преодолела 400 метров вольным стилем за 4:02,12. Об этом рассказали в мэрии.

Раньше рекорд принадлежал Арине Опенышевой – 4:03,08. Спортсменка установила его еще в 2015 году.

Кроме того, Софья Дьякова имеет серебряную и золотую медали.

В региональной столице Республики Татарстан девушка занимается в СШОР «Дельта» у Светланы Чепик.

Чемпионат РФ по плаванию состоялся в период с 21 по 26 ноября 2024 года, в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовать примерно 900 спортсменов из более 70 субъектов Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что жители России, которые трудятся 5 дней в неделю, в следующем году станут работать 247 дней, а отдыхать 118 суток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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