Казани выделили 1,5 млрд рублей на строительство метро

Правительство направит дополнительное финансирование на продолжение строительства второй линии Казанского метрополитена. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок.

В объем финансирования включены работы на перегоне от станции «10-й микрорайон» до «Фучика», сооружение котлована и установка наружных сетей канализации. Также предусмотрены средства на горноспасательное обслуживание, непредвиденные расходы и прочие затраты.

Заказчиком проекта выступает компания Главстрой РТ. Планируемый срок завершения этапа работ — 1 декабря текущего года.

По состоянию на декабрь прошлого года строительство первого участка второй линии метро было выполнено на 46%. Первый этап включает линию протяженностью 5,37 километра с четырьмя станциями: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

