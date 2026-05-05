Новости Казани

Казани выделили 1,5 млрд рублей на строительство метро

Диляра Аминова
Правительство направит дополнительное финансирование на продолжение строительства второй линии Казанского метрополитена. Тендер на выполнение работ опубликован на портале госзакупок.

В объем финансирования включены работы на перегоне от станции «10-й микрорайон» до «Фучика», сооружение котлована и установка наружных сетей канализации. Также предусмотрены средства на горноспасательное обслуживание, непредвиденные расходы и прочие затраты.

Заказчиком проекта выступает компания Главстрой РТ. Планируемый срок завершения этапа работ — 1 декабря текущего года.

По состоянию на декабрь прошлого года строительство первого участка второй линии метро было выполнено на 46%. Первый этап включает линию протяженностью 5,37 километра с четырьмя станциями: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

Вторая линия Казанского метрополитена станет значительным расширением транспортной инфраструктуры города и обеспечит удобное сообщение между новыми районами.

