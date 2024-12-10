Казанец выиграл международный полумарафон в столице Кипра

Спортсмен Ярослав Бякин из Казани одержал победу на международном полумарафоне Halfmarathon Quantum Nicosia 2024. Об этом рассказали в комитете физкультуры и спорта. Соревнования состоялись на Кипре, а именно в Никосии. В этом месте собрались больше 4000 бегунов со всего света.

Молодой человек из СШОР «Трудовые резервы» получил такой результат благодаря работе с заслуженным тренером Виталием Ильиным. Казанец установил рекорд на холмистой дороге длиной 21,1 км, пробежав ее за 1:04,50.

Ранее мы писали о том, что власти Республики Татарстан утвердили меры для снижения влияния на воздух в Казани. По документу, который подписал премьер-министр региона Алексей Песошин, работать следует над Казанью и участками в пределах 3 км от нее. Меры касаются юрлиц и частных бизнесменов, которые строят или ремонтируют предприятия от 1 до 3 категории.