Казанец утонул во время отдыха на Кировской дамбе

36-летний мужчина отдыхал с друзьями и купался в Казанке в районе Кировской дамбы. Во время очередного захода в воду он занырнул и не выплыл на поверхность.

Друзья погибшего вызвали полицию и спасателей. Уже к ночи после нескольких часов поиска было найдено тело мужчины в районе Адмиралтейской слободы.

Ранее мы писали, что в Азнакаевском районе подросток самовольно ушёл из лагеря и утонул.