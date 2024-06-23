Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

Казанец утонул во время отдыха на Кировской дамбе

36-летний мужчина отдыхал с друзьями и купался в Казанке в районе Кировской дамбы.

Телеграм-канал Казань на максималках

Подписаться в Telegram

36-летний мужчина отдыхал с друзьями и купался в Казанке в районе Кировской дамбы. Во время очередного захода в воду он занырнул и не выплыл на поверхность.

Друзья погибшего вызвали полицию и спасателей. Уже к ночи после нескольких часов поиска было найдено тело мужчины в районе Адмиралтейской слободы.

Ранее мы писали, что в Азнакаевском районе подросток самовольно ушёл из лагеря и утонул.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

14 часов назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

сколько вызвать поморить тараканов

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

мезотерапия для бровей в Москве

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани поймали мужчину с $80 тысячами

Новости Казани

18 часов назад

Администрация Московского района рассказала как пройдёт Сабантуй на Лебяжье

Новости Казани

день назад

Жительница Казани еле говорит и почти не видит после ботулизма

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб
Лонгриды
2 дня назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

18 минут назад

Казанец утонул во время отдыха на Кировской дамбе

Новости Татарстана

15 часов назад

Татарстанцев вновь ждёт непогода

Новости Татарстана

15 часов назад

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка

Новости Казани

16 часов назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Татарстана

18 часов назад

В Азнакаевском районе подросток ушёл из лагеря и утонул

Новости Казани

19 часов назад

Минниханов потребовал особого контроля за питанием на закрытии Игр БРИКС

Новости Татарстана

20 часов назад

На трассе в Бавлинском районе три человека разбились насмерть
Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
день назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане