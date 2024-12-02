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Казанцы жалуются на сбой в работе турникетов метро на станции «Площадь Тукая»

В телеграм-каналах Казани появились сведения о ...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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В телеграм-каналах Казани появились сведения о том, что в метро не работали турникеты.

Пассажиры заявили, что сбой случился на станции «Площадь Тукая». Там объекты не принимали оплату. Так, на каждом турникете говорилось о проведении технических работ.

В «Метроэлектротрансе» сообщили 116.ру, что никакого сбоя на самом деле не было. Конструкции работали, однако на месте могла быть разгрузка от жетонов на 1—2 турникетах. Как правило, на этот процесс уходит примерно 10–15 минут.

Специалисты рассказали, что иногда турникеты нужно выгружать, по этой причине его отключают, выгружают, а для людей кладут табличку сверху, чтобы никто не кидал жетоны.

Ранее мы писали о том, что цена на сливочное масло в Татарстане приблизилась к 1000 рублей за килограмм. Заметное подорожание коснулось и других продуктов из молока

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