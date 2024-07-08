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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

Ночью шум может заглушить телевизор при закрытом окне

pixabay.com

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В Казани люди продолжают жаловаться на шум около ипподрома. Там дрифтеры-любители катаются по вечером и ночью, не давая казанцам спать.

Это уже не первая жалоба, которая относится к дрифтерам на парковке на пр. А. Камалеева. Один из местных жителей обратился в администрацию города и заявил им, что такие случаи происходят систематически.

Автор также подчеркнул, что громкий звук выхлопа слышен на значительной территории Казани. К примеру, ночью шум может заглушить телевизор при закрытом окне. Позже водители начали пользоваться и другими участками: парковка около экстрим-парка «Урам» или территорией возле Казанского Кремля, пишет Инказан.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах мужчина оттаскал детей за уши и уложил их на асфальт. Автор ролика написал, что даже если лети в чем-то были не правы, взрослый человек должен спокойно объяснить им что не так, а не махать кулаками.

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