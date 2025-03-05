Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанцы до 15 мая смогут услышать голос Юрия Левитана

Чтобы принять участие, достаточно набрать беспл...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

До 15 мая казанцы могут услышать новостную сводку Советского информбюро, озвученную легендарным диктором Юрием Левитаном. В записи рассказывается о событиях, произошедших в этот день в 1945 году.

Чтобы принять участие, достаточно набрать бесплатный номер 1945 и нажать цифру 4. Акцию организовали операторы связи при поддержке Минцифры России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, при нажатии цифры 2 можно послушать песни военных лет. Также доступна функция установки одной из композиций, таких как «Тёмная ночь» или «Катюша», вместо стандартных гудков входящего вызова.

Ранее мы писали о том, что вертолетный завод в Казани задолжал 2 контрагентам 27 миллионов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Гид по скидкам Казани

день назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

шатура ликино дулево

Не у нас

день назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Интересное в Казани

3 дня назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

очистка крыш от снега и наледи цена в Уфе

Новости Казани

6 часов назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Новости Татарстана

день назад

В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Не у нас

день назад

В Китае женщина отравила партнера-экстрасенса трусами

Новости Татарстана

7 часов назад

В селах Татарстана появятся 89 станций для связи 4G

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 2 раза увеличилось число заболевших метапневмовирусом
Новости Казани
день назад

На строительство поликлиники в казанском ЖК «Весна» было выделено 1,2 млрд

Средства для реализации проекта поступят как из...

Не у нас

18 минут назад

Названы 2 возрастных рубежа, когда организм стареет гораздо быстрее

Интересное в Казани

3 часа назад

Девелопер ТОЧНО стал партнером Domclick Digital Day в Казани

Не у нас

час назад

Mash Batash: Клиентку уфимской клиники оскорбили в медкарте

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах работодатель не выплатил работнику компенсацию за тяжелые травмы
Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздор...
Новости Казани
час назад

Дмитрий Губерниев и Александр Большунов повздорили в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Вертолетный завод в Казани задолжал 2 контрагентам 27 миллионов рублей

Не у нас

4 часа назад

В Екатеринбурге мать нашла мертвым 5-месячного сына

Не у нас

6 часов назад

87-летнего педагога признали виновной в изнасиловании 5 канадских школьников
Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничест...
Интересное в Казани
4 дня назад

Kоманда ИТLE дарит путевку в Умру – паломничество к священным местам для мусульман