Казанцы до 15 мая смогут услышать голос Юрия Левитана

До 15 мая казанцы могут услышать новостную сводку Советского информбюро, озвученную легендарным диктором Юрием Левитаном. В записи рассказывается о событиях, произошедших в этот день в 1945 году.

Чтобы принять участие, достаточно набрать бесплатный номер 1945 и нажать цифру 4. Акцию организовали операторы связи при поддержке Минцифры России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, при нажатии цифры 2 можно послушать песни военных лет. Также доступна функция установки одной из композиций, таких как «Тёмная ночь» или «Катюша», вместо стандартных гудков входящего вызова.

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