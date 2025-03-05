Вертолетный завод в Казани задолжал 2 контрагентам 27 миллионов рублей

Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех», несколько месяцев задерживает выплаты двум поставщикам, задолжав им 27 миллионов рублей. Пресс-служба Татарстанского УФАС отметила, что это не первый случай просрочки, и поставщики обращаются в антимонопольный орган.

Завод должен 14,8 миллиона рублей компании «Адиас» и 12,7 миллиона рублей фирме «И.Д.И.». Обе являются субъектами малого предпринимательства, и срок оплаты по договорам с ними не должен превышать семи рабочих дней с момента подписания.

За нарушения Казанскому вертолетному заводу назначен административный штраф в 500 тысяч рублей. Также должностному лицу предприятия сделаны представления о необходимости устранения условий, способствующих правонарушению.