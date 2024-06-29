Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче
Татьяна Меель / АиФ
В Верхнеуслонском районе Казани на территории дачных участков два соседа распивали спиртные напитки.
По версии следствия, между ними вспыхнул конфликт, из-за чего 63-летний мужчина избил своего 70-летнего друга до смерти.
На данный момент следственный комитет продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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