Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

В Верхнеуслонском районе Казани на территории дачных участков два соседа распивали спиртные напитки.

По версии следствия, между ними вспыхнул конфликт, из-за чего 63-летний мужчина избил своего 70-летнего друга до смерти.

На данный момент следственный комитет продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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