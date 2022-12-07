Казань увеличит расходы на содержание бродячих собак: выделят почти 31 миллион рублей

В наступающем 2023 году в Казани на содержание и регулирование численности бесхозных животных планируется выделить из бюджета почти 31 миллион рублей - 30 миллионов 997 тысяч.

Тендер появился на портале государственных закупок.

В обязанности подрядчика будут входить как отлов, так и вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция, содержание животных без владельца в приюте 10 календарных дней до операции, а также после операции, стерилизация и кастрация собак.

Ранее мы сообщали, что профессор МГУ предрекла экономике Татарстана трудности.