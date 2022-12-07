Новости Казани
· Служба новостей

Казань увеличит расходы на содержание бродячих собак: выделят почти 31 миллион рублей

Казань увеличит расходы на содержание бродячих собак: выделят почти 31 миллион рублей

Фото: novyefoto.ru

В наступающем 2023 году в Казани на содержание и регулирование численности бесхозных животных планируется выделить из бюджета почти 31 миллион рублей - 30 миллионов 997 тысяч.
Тендер появился на портале государственных закупок.

В обязанности подрядчика будут входить как отлов, так и вакцинация, дегельминтизация, дезинсекция, содержание животных без владельца в приюте 10 календарных дней до операции, а также после операции, стерилизация и кастрация собак.

Ранее мы сообщали, что профессор МГУ предрекла экономике Татарстана трудности.

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам не прогадать с подарком: тест, который поможет с выбором

Погода

день назад

Кошмар перед Рождеством. Синоптики дали пугающий прогноз на новогодние праздники

Редакция помогает

день назад

Культовые и популярные, камерные и уютные - заведения Казани, куда не стыдно пригласить

https://egeturbo.ru/hist/kursy-ege-istoriya-s-nulya

Новости России

день назад

Вот и "ответочка": две мощных волны российских ракет обрушились на Украину после диверсий в Рязани и Саратовской области

Редакция помогает

2 дня назад

Казанцам: подборка 7 полезных сервисов, которые всегда должны быть под рукой

Профи - семейная коуч-сессия

Новости России

день назад

Теперь можно: Россия после атак Киева на аэродромы может применить ядерное оружие

Общество

день назад

Водителей начнут лишать прав за один предмет в багажнике: ГИБДД будет проверять всех без исключения

Новости России

день назад

В Минобороны России рассказали, как Украина смогла организовать диверсии на двух аэродромах в глубине РФ

Общество

4 часа назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

Новости мира

день назад

Жених изменил своей невесте с любовницей прямо на собственной свадьбе
Общество
4 часа назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

Происшествия

час назад

В Татарстане охранник ЧОП наказал магазинного вора по своему: приковал к трубе и побил

Редакция помогает

день назад

Культовые и популярные, камерные и уютные - заведения Казани, куда не стыдно пригласить

Происшествия

2 часа назад

Спасатели смогли эвакуировать заболевшего туриста из Казани со склона Таганая

Экономика

4 часа назад

Госдума рассмотрит вероятность выплаты россиянам 13-й пенсии в декабре 2022
79 пассажиров, мечтавших улететь на Гоа, застряли в аэропорту Казани: дело в визах

Новости России

4 часа назад

Военные в ДНР нашли новый необычный способ штурма позиций ВСУ при помощи перца

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на 16-м этаже жилого дома взорвался самогонный аппарат

Новости России

16 часов назад

В НАТО попытку удара ВСУ по российским военным аэродромам назвали «опасным витком» конфликта
Казанцев бесплатно учат летать - можно с детьми