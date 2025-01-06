Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

В «Черном озере» в Казани вновь запустили каток и пункт проката коньков. Об этом рассказали в Дирекции парков и скверов региональной столице Республики Татарстан.

Территория будет работать 6 и 7 января с 9:00 до 23:00, однако с 14:30 до 16:00 ледовая арена будет недоступна из-за проведения технических работ.

В это время на катке будут организованы бесплатные мастер-классы по фигурному катанию для всех желающих, а вечером планируется музыкальное сопровождение для создания комфортной атмосферы.

Ранее мы писали о том, что в Нижнекамске пройдет бал-маскарад на хоккейном матче. Игра состоится на ледовом катке «Нефтехим Арены» в рамках обычного сезона Континентальной хоккейной лиги.