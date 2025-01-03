Как изменились цены на квартиры в Казани за 5 лет

Были представлены данные об изменении цен на квартиры в региональной столице Республики Татарстан за последние 5 лет. Специалисты провели анализ, который охватывает период с 2019 по 2024 год.

Согласно предоставленной информации, цена квартир в 2019 году составляла 2 590 000 рублей, в то время как к минувшему году она возросла до 7 400 000 рублей. Таким образом, за указанный период цены на недвижимость в городе выросли на 4 810 000 рублей.

Кроме того, эксперты отмечают, что тенденция к росту продолжает оставаться актуальной. Если темпы увеличения цен на жильё сохранятся, то через год стоимость квартиры может достигнуть примерно 9 109 400 рублей.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году Республика Татарстан предоставила бесплатно 48 квартир 28 многодетным семьям, сообщило пресс-служба Госжилфонда при правительстве региона.