Кафе «Баку» в Казани закрыли на 45 суток из-за грубых санитарных нарушений
ГУФССП России по Республике Татарстан
В одном из районов Казани временно приостановлена деятельность кафе — соответствующее решение приняли судебные приставы Приволжского отдела. Причиной стали серьёзные несоблюдения санитарных требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзором по Татарстану.
Заведение было опечатано, а собственнику напомнили об ответственности в случае попытки преждевременного возобновления работы до устранения всех нарушений.
На устранение всех проблем у владельца есть 45 суток — за это время он должен привести кафе в соответствие с санитарными стандартами.
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