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Кафе «Баку» в Казани закрыли на 45 суток из-за грубых санитарных нарушений

На устранение всех проблем у владельца есть 45 ...

ГУФССП России по Республике Татарстан

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В одном из районов Казани временно приостановлена деятельность кафе — соответствующее решение приняли судебные приставы Приволжского отдела. Причиной стали серьёзные несоблюдения санитарных требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзором по Татарстану.

Заведение было опечатано, а собственнику напомнили об ответственности в случае попытки преждевременного возобновления работы до устранения всех нарушений.

На устранение всех проблем у владельца есть 45 суток — за это время он должен привести кафе в соответствие с санитарными стандартами.

Ранее мы писали о том, что "Казанский жировой комбинат" обязали выплатить 2,9 млн рублей за ущерб экологии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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