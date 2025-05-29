Кафе «Баку» в Казани закрыли на 45 суток из-за грубых санитарных нарушений

В одном из районов Казани временно приостановлена деятельность кафе — соответствующее решение приняли судебные приставы Приволжского отдела. Причиной стали серьёзные несоблюдения санитарных требований, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзором по Татарстану.

Заведение было опечатано, а собственнику напомнили об ответственности в случае попытки преждевременного возобновления работы до устранения всех нарушений.

На устранение всех проблем у владельца есть 45 суток — за это время он должен привести кафе в соответствие с санитарными стандартами.

Ранее мы писали о том, что "Казанский жировой комбинат" обязали выплатить 2,9 млн рублей за ущерб экологии.