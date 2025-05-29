Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн рублей за ущерб экологии

Суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора к АО «Казанский жировой комбинат» по делу об ущербе, нанесённом окружающей среде. Причиной иска стала утечка сточных вод, которая привела к загрязнению почвы, с общим ущербом в размере 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Камского управления Росприроднадзора.

Инцидент произошёл в ноябре 2023 года, когда в ходе выездной проверки специалисты выявили прорыв трубопровода на территории предприятия. В результате загрязнение почвы произошло из-за попадания сточных вод. Экспертиза подтвердила размер экологического ущерба.

Предприятие предлагали компенсировать убытки добровольно, однако возмещения не последовало, из-за чего Росприроднадзор обратился в суд. Арбитраж полностью удовлетворил требования ведомства.

В случае, если сумма не будет оплачена в установленный срок, материалы дела будут направлены в органы для принудительного взыскания.

Ранее, в феврале 2025 года, «Казанский жировой комбинат» уже был оштрафован на 11 млн рублей за незаконный сброс канализационных сточных вод в Лаишевском районе.