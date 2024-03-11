Новости Казани
· Артем Акчурин

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

РБК

Подписаться в Telegram

В прошлом месяце стилист Александр Рогов посетил Казань, чтобы помочь изменить облик одной из местных жительниц, чья история была представлена в шоу «Рогов в городе». Визит проходил в микрорайоне «Салават Купере».

Перед встречей с героиней выпуска съемочная бригада и сам Рогов застряли в лифте, где произошел сбой электричества. Несколько минут спустя команда смогла выйти из лифта. Об этом пишет 166.ru.

После этого они встретились с Луизой Мухаметзяновой из района «Салават Купере». Александр вручил ей букет васильков, а она в ответ накрыла стол сладостями - чак-чаком, баурсаком, губадией и другими угощениями.


Женщина замужем и у нее есть 5-летний ребенок. На момент съемок она работала преподавателем английского языка и выразила недовольство своим стилем, который окружающие называли «бабушкиными нарядами».

Рогов начал обновление гардероба Луизы с посещения KazanMall, отметив, что в Казани можно найти множество базовых и стильных вещей. В результате покупок были приобретены две сумки, джинсы, укороченное пальто, жакеты, юбка, кеды, казаки, джемпер, футболка и тельняшка.

Затем в салоне красоты провели процедуры по окрашиванию волос, стрижке, макияжу и коррекции бровей для Луизы. Новый образ пришелся ей по вкусу, и она заявила, что теперь смогла стать яркой и модной.

Напомним, ранее в казанском метрополитене произошел сбой при оплате банковскими картами.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

Интересное в Казани

3 часа назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

уничтожение насекомых оставить заявку

Лонгриды

3 часа назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

2 часа назад

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

жонглирование для детей обучение в Москве

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

23 часа назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

16 часов назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана

Новости Татарстана

день назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело
Лонгриды
3 часа назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

12 минут назад

Казанцу вынесли приговор за спонсирование терроризма

Интересное в Казани

3 часа назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице

Новости Казани

42 минуты назад

Метшин поручил разобраться с рухнувшим козырьком магазина под Казанью

Новости Казани

час назад

Названы хедлайнеры концерта в день выборов президента России в Казани
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
4 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

2 часа назад

Известный стилист Рогов приехал в Казань и застрял в лифте проблемного ЖК

Новости Казани

3 часа назад

В Казани в 2024 году на ремонт 182 домов направят 3 млрд рублей
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения