В прошлом месяце стилист Александр Рогов посетил Казань, чтобы помочь изменить облик одной из местных жительниц, чья история была представлена в шоу «Рогов в городе». Визит проходил в микрорайоне «Салават Купере».



Перед встречей с героиней выпуска съемочная бригада и сам Рогов застряли в лифте, где произошел сбой электричества. Несколько минут спустя команда смогла выйти из лифта. Об этом пишет 166.ru.



После этого они встретились с Луизой Мухаметзяновой из района «Салават Купере». Александр вручил ей букет васильков, а она в ответ накрыла стол сладостями - чак-чаком, баурсаком, губадией и другими угощениями.



Женщина замужем и у нее есть 5-летний ребенок. На момент съемок она работала преподавателем английского языка и выразила недовольство своим стилем, который окружающие называли «бабушкиными нарядами».Рогов начал обновление гардероба Луизы с посещения KazanMall, отметив, что в Казани можно найти множество базовых и стильных вещей. В результате покупок были приобретены две сумки, джинсы, укороченное пальто, жакеты, юбка, кеды, казаки, джемпер, футболка и тельняшка.Затем в салоне красоты провели процедуры по окрашиванию волос, стрижке, макияжу и коррекции бровей для Луизы. Новый образ пришелся ей по вкусу, и она заявила, что теперь смогла стать яркой и модной.

Напомним, ранее в казанском метрополитене произошел сбой при оплате банковскими картами.