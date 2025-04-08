Из-за сильного тумана в аэропорту Казани задерживаются сразу несколько рейсов
Екатерина Елисеева
Из-за плотного тумана и ухудшения погодных условий в Казани задерживаются рейсы из Москвы, Челябинска, Грозного, Иркутска, Нового Уренгоя и Душанбе. Как сообщили, причиной стали низкая видимость и неблагоприятная обстановка для посадки.
По информации KazanFirst, очевидцы присылают кадры с городских улиц, где заметно, что дальность видимости не превышает 300–500 метров. На дорогах ситуация также осложнена из-за плотной туманности.
Ранее мы писали о том, что в Казани экологи обнаружили трубу, по которой сбрасывают стоки в Средний Кабан.
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