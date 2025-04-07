В Казани экологи обнаружили трубу, по которой сбрасывают стоки в Средний Кабан

После обращений казанцев по поводу возможного сброса сточных вод в озеро Средний Кабан, специалисты Минэкологии Татарстана выехали на место и провели инспекцию. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ведомства.

Во время осмотра участка возле дома №124, корпус 5 по улице Хади Такташа в Вахитовском районе, была обнаружена труба, по которой, как установили экологи, осуществляется слив в водоём. Ранее по аналогичным жалобам уже направлялись запросы в исполком Казани для выяснения, какая организация отвечает за эксплуатацию данной ливневой системы.

По данным Управления архитектуры и градостроительства, вероятным балансодержателем может быть МУП «Городское благоустройство». Все собранные материалы направят в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего рассмотрения ситуации, пишет Татар-информ.