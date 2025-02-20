Над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект
pixabay.com
19 февраля около 13:10 в районе Авиастроительного района Казани на радаре Flightradar появился неопознанный объект.
Он сначала двигался над северными и восточными районами города, затем направился в сторону Кирова, пролетая над Кировской областью и Пермским краем. Позже объект достиг Йошкар-Олы, после чего вновь повернул в сторону Кирова. Сейчас он снова движется к Казани, находясь в воздухе более четырёх часов.
Судя по данным сервиса, это пассажирский Ту-214 с регистрационным номером 64509. Официальной информации о его испытательных полётах не поступало.
С начала 2025 года в небе Татарстана уже несколько раз замечали Ту-214. Они также курсировали над Казанью и северной частью региона, каждый раз имея разные регистрационные номера. Предположительно, это третий такой самолёт, пишет inkazan.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец