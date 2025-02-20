Над Казанью 19 февраля заметили неизвестный объект

19 февраля около 13:10 в районе Авиастроительного района Казани на радаре Flightradar появился неопознанный объект.

Он сначала двигался над северными и восточными районами города, затем направился в сторону Кирова, пролетая над Кировской областью и Пермским краем. Позже объект достиг Йошкар-Олы, после чего вновь повернул в сторону Кирова. Сейчас он снова движется к Казани, находясь в воздухе более четырёх часов.

Судя по данным сервиса, это пассажирский Ту-214 с регистрационным номером 64509. Официальной информации о его испытательных полётах не поступало.

С начала 2025 года в небе Татарстана уже несколько раз замечали Ту-214. Они также курсировали над Казанью и северной частью региона, каждый раз имея разные регистрационные номера. Предположительно, это третий такой самолёт, пишет inkazan.ru.