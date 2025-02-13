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Из Казани могут запустить авиарейсы в Абхазию

Аэропорт в Сухуме не функционировал с 1993 года

pixabay.com

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» из Татарстана рассматривает возможность запуска рейсов из Казани в Сухум. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Аэропорт в Сухуме не функционировал с 1993 года, однако летом 2023 года Абхазия и Россия заключили соглашение о его восстановлении. На прошлой неделе реконструированный аэропорт принял первый пассажирский рейс из Москвы, который выполнила именно «ЮВТ Аэро» в рамках тестового полета.

Министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией планируют открыть в мае 2025 года.

Ранее мы писали о том, что на выборы в Госсовет Татарстана из бюджета выделили 410 миллионов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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