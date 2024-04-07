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Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей

Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей

t.me/beladm31

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об отправке новой группы детей из региона в другие части страны.

На своей странице в социальной сети "Вконтакте" он поделился информацией: "Продолжаем перевозить наших детей в другие регионы. Вчера 400 детей прибыли в Тулу и Казань".


Ранее глава региона сообщил, что уже более 9 тысяч белгородских детей были перевезены в другие регионы России.

С момента начала интенсивных обстрелов территории Белгородской области, включая областной центр, с 12 марта, были зафиксированы жертвы и пострадавшие. Жителей зон обстрелов эвакуируют во временные убежища, а детей для их безопасности отправляют в другие регионы России. Планируется разместить около 9,5 тысячи белгородских детей по различным регионам.

Ранее стало известно, что в Татарстане станет теплее до +17 градусов.

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