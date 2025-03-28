Историческая часть зооботсада в Казани откроется 1 апреля
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Историческая зона казанского зооботсада откроется 1 апреля, сообщают в пресс-службе зоопарка.
На территории уже появились первые крокусы. Здесь обитают такие животные, как алтайские маралы, овцы, пятнистые олени, рептилии, бурые медведи, хищные птицы, харзы и другие виды.
С 24 марта также изменился график работы зоны «Река Замбези». Она открыта с 8:30 до 18:00, при этом кассы закрываются в 17:00.
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