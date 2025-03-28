Метеоролог заявил, что лето в Татарстане наступит раньше обычного

На территории Татарстана метеорологическое лето наступит приблизительно на 10–12 дней раньше обычного. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, информацию передаёт «Татар-информ».

Как пояснил специалист, уже в начале мая в регионе ожидается стабильная среднесуточная температура выше +15 градусов, что значительно опережает средние многолетние показатели. При этом он отметил, что резкие, но краткие похолодания в этот период исключать нельзя.

Шувалов добавил, что положительная температурная аномалия в республике сохраняется с июня прошлого года. Это связано с частыми поступлениями тёплых воздушных масс, идущих с Балкан и побережья Чёрного моря, которые снижают вероятность прихода холодных фронтов.