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ISNA: Путин пригласил президента Ирана Пезешкиана на саммит БРИКС в октябре

Ранее говорилось, что Владимир Путин готовится ...

БРИКС/ВК

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Глава государства Владимир Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в региональной столице Татарстана в период с 22 по 24 октября 2024 года. Об этом рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, пишет ISNA.

Иностранный дипломат заявил, что его страна получила официальное приглашение от президента Российской Федерации для участия в мероприятии в Казани уже этой осенью 2024 года.

Ранее говорилось, что Владимир Путин готовится ко встрече с главой Ирана на полях саммита БРИКС.

Напомним мы писали о том, что День города пройдет 30 августа 2024 года. Об этом сообщила Гузель Сагитова, заместитель руководителя исполнительного комитета по региональной столице Татарстана.

Кроме того, в предпоследний день августа состоится 6 мотофестиваль «Два Кремля». Люди на мотоциклах проедут по главным улицам Казани.

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