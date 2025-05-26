Иностранец обвиняется в убийстве супруги в Казани

Следственные органы выдвинули обвинение 49-летнему иностранцу по статье 105 УК РФ.

Напомним, что 24 мая 2024 года в Казани мужчина нанес своей 35-летней жене смертельные ножевые ранения.

Следствие уже обратилось в суд с просьбой о заключении обвиняемого под стражу. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей инцидента.

Ранее мы писали о том, что лысого парня с ножом задержали в детском саду на Короленко.