Иностранец обвиняется в убийстве супруги в Казани
Екатерина Елисеева
Следственные органы выдвинули обвинение 49-летнему иностранцу по статье 105 УК РФ.
Напомним, что 24 мая 2024 года в Казани мужчина нанес своей 35-летней жене смертельные ножевые ранения.
Следствие уже обратилось в суд с просьбой о заключении обвиняемого под стражу. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей инцидента.
Ранее мы писали о том, что лысого парня с ножом задержали в детском саду на Короленко.
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