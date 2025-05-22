Иномарка сбила бабушку на профессора Камая в Казани

Днём 21 мая 2025 года, около 15:44, во дворе дома на улице профессора Камая произошло ДТП. За рулём автомобиля Mazda 3 находился 19-летний житель Зеленодольска, чей водительский стаж не превышает двух лет. При движении задним ходом он не проконтролировал обстановку и допустил наезд на 91-летнюю женщину.

Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

Примечательно, что при столь коротком водительском стаже молодой человек уже 41 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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