Иномарка сбила бабушку на профессора Камая в Казани
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ
Днём 21 мая 2025 года, около 15:44, во дворе дома на улице профессора Камая произошло ДТП. За рулём автомобиля Mazda 3 находился 19-летний житель Зеленодольска, чей водительский стаж не превышает двух лет. При движении задним ходом он не проконтролировал обстановку и допустил наезд на 91-летнюю женщину.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
Примечательно, что при столь коротком водительском стаже молодой человек уже 41 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ранее мы писали о том, что 7 казанцев отравились грибами, купленными с рук.
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