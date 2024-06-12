Игры БРИКС в Казани пройдут с 12 по 23 июня
Мэрия Казани/Денис Гордийко
Больше 4 000 иностранных участников из 97 стран могут приехать на 5-е игры БРИКС, которые состоятся в период с 12 по 23 июня в Казани.
Ранее заместитель министра спорта России Алексей Морозов говорил, в соревнованиях будут участвовать примерно 5 тысяч человек, больше 4 тысячи из них из других государств.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что свое в программу попали 27 видов спорта. Всего во время игр будет разыграно 387 наград, пишет Интерфакс.
Ранее мы писали о том, что в Казани 12 июня частично ограничат движение транспорта.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань