Игроки казанского «Динамо» выиграли 16-й матч подряд в чемпионате РФ

Волейболистки команды "Динамо" из Казани победили над красноярским клубом "Енисеем" в рамках женского чемпионата России. Встреча, прошедшая в Красноярске, закончилась с итогом 3:1 в пользу команды из региональной столицы Татарстана.

Казанское "Динамо" продолжает лидировать в Суперлиге, выиграв все 16 матчей с начала сезона. В свою очередь, "Енисей", имея на счету лишь 2 победы и 15 поражений, находится на 13-й позиции в турнирной таблице.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 13 января откроются пункты сбора елок для переработки. В минувшем году жители города сдали больше 2,5 тысячи новогодних деревьев.

Пункты приема размещены по следующим адресам...