"Хватит аномалий!": синоптики рассказали жителям Татарстана, каким будет январь

Синоптики предупредили жителей Татарстана, что их ожидает вполне нормальный январь, без погодных аномалий, которые в последнее время стали практически нормой жизни в республике. И температура воздуха, и количество осадков в январе 2023 года, по данным республиканского Гидрометцентра, будут в пределах нормы.

Средняя температура на территории республики в январе ожидается всего на полградуса выше нормы, которая в Татарстане составляет минус 10,9 градуса, в Казани — минус 10 градусов.

Месячное количество осадков также будет около климатической нормы. При норме количество осадков в январе в Казани составляет 46 мм, в целом по Татарстану — 33 миллиметра.

Ранее мы сообщали, что в Казани на улице нашли замерзших насмерть собак, которые лежали в обнимку.