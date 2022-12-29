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"Хватит аномалий!": синоптики рассказали жителям Татарстана, каким будет январь

"Хватит аномалий!": синоптики рассказали жителям Татарстана, каким будет январь

Фото: arnfoto.ru

Синоптики предупредили жителей Татарстана, что их ожидает вполне нормальный январь, без погодных аномалий, которые в последнее время стали практически нормой жизни в республике. И температура воздуха, и количество осадков в январе 2023 года, по данным республиканского Гидрометцентра, будут в пределах нормы.

Средняя температура на территории республики в январе ожидается всего на полградуса выше нормы, которая в Татарстане составляет минус 10,9 градуса, в Казани — минус 10 градусов.

Месячное количество осадков также будет около климатической нормы. При норме количество осадков в январе в Казани составляет 46 мм, в целом по Татарстану — 33 миллиметра.

Ранее мы сообщали, что в Казани на улице нашли замерзших насмерть собак, которые лежали в обнимку.

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