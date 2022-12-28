"Старались спасти друг друга": в Казани на улице нашли замерзших насмерть собак, которые лежали в обнимку
Фото: соцсети
В Казани на улице Большая Заречная жители нашли двух умерших от холода собак. Животные явно старались спасти друг друга, их нашли лежашими в обнимку на пешеходной дорожке.
Нашедшая псов женщина отметила в соцсетях, что на них были ошейники, вероятно, их выкинули на улицу.
"Просто слов нет, самой плохо стало. Обе собаки с ошейниками, такое ощущение, что их выкинули на улицу. Где же сердце у людей, прошу, не выкидывайте своих питомцев на улицу!" - отметила жительница Казани.