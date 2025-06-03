Грузовое судно «Горизонт-1» влетело в причал на Волге в Казани

Накануне вечером произошёл инцидент с грузовым судном «Горизонт-1», которое столкнулось с причалом «Коламбия» на Волге в Казани, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал, а разлива топлива зафиксировано не было. После этого Татарская транспортная прокуратура начала проверку для оценки соблюдения норм безопасности при судоходстве и принятия возможных мер, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что по факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка.