Государственная жилинспекция Татарстана объяснила, почему плата за тепло выросла до 40%

Госжилинспекция РТ обосновала рост платы за тепло до 40% в Татарстане

Ответ на вопрос, почему в Татарстане плата за тепло выросла до 40%, дали в Госжилинспекции РТ. По словам главы ведомства Сергея Крайнова, это объясняется ростом тарифа с 1 декабря и повышенным потреблением ресурса из-за того, кто декабрь был очень холодным.

"Это вопрос объемов потребленного тепла", — сказал Крайнов, добавив что по Казани тариф на тепло вырос на 10%, а в целом по республике — на 9%.

С начала этого года Госжилинспекция РТ получила 622 обращения от граждан. Проверки провели удаленно, документально. Проблемы с начислениями за тепло выясвили в трех домах УК "Заречье" в Казани - на Горьковском шоссе, 2, улицах Маршрутной, 13 и Железнодорожников, 27/33. Причина — некорректная работа общедомовых приборов учета.

Ранее ProKazan сообщал, что поставкам самолетов Ту-214 из Казани для российских авиакомпаний может помешать спецоперация.