«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион
gkb12.ru
Городская клиническая больница №12 в Казани завершила прошлый год с убыточным результатом в размере 21 миллиона рублей. Важно отметить, что руководителем этого медицинского учреждения является депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рамиль Ахметов.
99,98% акций больницы принадлежат республиканскому министерству земельных и имущественных отношений. С момента передачи учреждения в управление региональным правительством в 2021 году, выручка ГКБ №12 сократилась на 7,7%, с 102,5 миллионов рублей в 2022 году до 94,7 миллиона рублей. Этот показатель также снижался и ранее на 4 миллиона рублей.
Среднегодовая численность персонала уменьшилась с 637 до 45 сотрудников. Рамиль Ахметов заявлял, что прилагает усилия для привлечения специалистов, предлагая медикам возможность заработать до 80 тысяч рублей.
Акционерное общество «ГКБ №12» продолжает свою коммерческую деятельность, а по данным «СПАРК-Интерфакс» руководителем назначен заместитель главного врача по хирургии - Ринат Ибрагимов.
Напомним, Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей.
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