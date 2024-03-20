Новости Казани
· Артем Акчурин

«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион

«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион

gkb12.ru

Подписаться в Telegram

Городская клиническая больница №12 в Казани завершила прошлый год с убыточным результатом в размере 21 миллиона рублей. Важно отметить, что руководителем этого медицинского учреждения является депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рамиль Ахметов.

99,98% акций больницы принадлежат республиканскому министерству земельных и имущественных отношений. С момента передачи учреждения в управление региональным правительством в 2021 году, выручка ГКБ №12 сократилась на 7,7%, с 102,5 миллионов рублей в 2022 году до 94,7 миллиона рублей. Этот показатель также снижался и ранее на 4 миллиона рублей.


Среднегодовая численность персонала уменьшилась с 637 до 45 сотрудников. Рамиль Ахметов заявлял, что прилагает усилия для привлечения специалистов, предлагая медикам возможность заработать до 80 тысяч рублей.

Акционерное общество «ГКБ №12» продолжает свою коммерческую деятельность, а по данным «СПАРК-Интерфакс» руководителем назначен заместитель главного врача по хирургии - Ринат Ибрагимов.

Напомним, Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Из-за массового ДТП под Казанью образовалась 8-километровая пробка

Интересное в Казани

3 часа назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

когда можно мыть полы после обработки от тараканов в квартире

Новости Татарстана

день назад

Обвиняемый в убийстве 31 пенсионерки выступит с последним словом в суде

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

2 д наращивание ресниц в Краснодаре

Новости Казани

22 часа назад

И. о. главы Кировского и Московского районов Казани стал Ильсур Хисматуллин

Новости Татарстана

день назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Новости Казани

19 часов назад

Умер в Майами: стали известны причины смерти экс-нападающего «Ак Барса»

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались Путину на отсутствие инфраструктуры

Новости Казани

день назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

40 минут назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Интересное в Казани

3 часа назад

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

Новости Татарстана

50 минут назад

В Татарстане потратят еще полмиллиарда рублей на ремонт дорог

Новости Казани

час назад

«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

2 часа назад

Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию

Новости Казани

2 часа назад

В центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани в честь Рамадана на один день запустят бесплатный автобус
Изделия из кожи, сделанные с любовью: работники «Gali» рассказали о мастерской
Интересное в Казани
6 дней назад

Изделия из кожи, сделанные с любовью: работники «Gali» рассказали о мастерской