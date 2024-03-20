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· Артем Акчурин

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

nabchelny.ru

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В Татарстане планируется получить до конца текущего месяца 119 пассажирских автобусов. Для этой цели выделено значительное финансирование в размере 1,3 миллиарда рублей, которое будет распределено между 12 населенными пунктами региона. Документ находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы.

Указанные автобусы должны быть поставлены на территорию до 31 марта. Среди объектов - 74 крупных, 30 средних и 15 малых автобусов, предназначенных для эксплуатации на 44 маршрутах.


Наибольшая часть автобусов будет направлена в Набережные Челны - 46 больших автобусов марки «НЕФАЗ» на общую сумму 697,1 миллиона рублей. Эта поставка позволит пополнить автопарк города на 90 новых единиц.

Вторым по объему полученных транспортных средств стала Бугульма, куда направят 14 средних автобусов марки «ПАЗ» стоимостью 107 миллионов рублей. Также Лениногорску будет передано по семь средних и малых автобусов марок «ПАЗ» и «Газель» общей стоимостью 82,2 миллиона рублей. Зеленодольск получит 10 крупных автобусов марки Lotus, в то время как города Альметьевск и Нижнекамск получат по 9 единиц, Елабуга - 6, Заинск - 5, а Азнакаево, Бавлы, Мензелинску и Нурлату предоставят лишь по одному новому автобусу.

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