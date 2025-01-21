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· 16+ · Екатерина Елисеева

Из-за избиения ученика 1 класса в школе Татарстана организовали проверку

Учительнице уже объявлен выговор

pixabay.com

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В одной из школ Азнакаевского района произошла драка, обстоятельства которой сейчас изучают правоохранительные органы. В пресс-службе МВД региона сообщили, что полиция уже занимается выяснением всех деталей инцидента, случившегося 17 января между учениками.

В результате конфликта один из школьников получил травмы. После завершения проверки будет принято соответствующее решение.

Управление образования Азнакаево также в курсе произошедшего. Известно, что один из первоклассников оказался в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает «Бизнес Онлайн», сразу после происшествия классный руководитель провела беседы с участниками драки. Кроме того, по этому случаю глава района Марсель Шайдуллин собрал экстренное совещание.

По данным Mash Iptash, учительнице уже объявлен выговор. В то же время пока неясно, признала ли она свою вину за то, что своевременно не сообщила о случившемся и не отправила ребёнка в медпункт.

На данный момент известно, что пострадавший школьник находится в больнице с диагнозом «сотрясение мозга». Он боится возвращаться в школу, опасаясь повторного нападения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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