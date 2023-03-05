Год с момента массового ухода западных брендов из России: По каким из них больше скучают в Казани

Экономист из Казани рассказал, какие из ушедших западных брендов больше остальных нанесли удар по экономике страны

Прошел уже год с того момента, когда из России начали уходить известные мировые бренды. Список иностранных брендов, которые приостановили свою деятельность или совсем покинули российский рынок, весьма внушителен. Среди них Coca Cola, PepsiCo, Apple, Siemens, Lamborgini, Nokia, Panasonic, Canon и многие другие.

В числе первых о приостановке деятельности объявил французский концерн Renault. Это произошло еще 24 февраля. Вскоре явление оттока брендов с российского рынка приобрело массовый характер. Одни уходили сразу. Другие, такие как, например, H&M долго медлили перед окончательным уходом, на какой-то период приостановив деятельность.

Каковы последствия ухода из России западных брендов, специализирующихся на одежде? И есть ли среди них такие, которые мы так и не смогли заменить? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с руководителем центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Иреком Галямовым.

УХОД БРЕНДОВ: CЕГОДНЯ И ВЧЕРА

По мнению эксперта, для потребителя на данный момент нет какого-то ощутимого ущерба от ухода мировых брендов.

«Такого, чтобы после ухода брендов стало как-то категорически дискомфортно, нет», - отмечает Галямов. – «Так, например, мой 22-летний сын абсолютно не замечает какого-то дискомфорта при выборе одежды. Я уже не раз говорил, что после ухода брендов ничего сверхъестественного не произойдет. Ходить к портным нам не придется».

Переход к одежде новых производителей не сильно ударил по ценам, отмечает экономист. Поэтому вещи по-прежнему остаются доступными для покупателей.

Конечно, происходящая ситуация может быть довольно чувствительна для таких приверженцев того или иного бренда, которые, кроме него, ничего не носят. Однако же на смену ушедшим брендам приходят новые, и со временем они тоже найдут своих поклонников.

«По догме Адама Смита, требования рынка в любом случае будут обеспечиваться. И на тот спрос, который есть в России, предложение будет реагировать», - говорит Ирек Галямов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОД ВИДОМ ДРУГИХ БРЕНДОВ

К тому же, не исключено, что продукцию некоторых из ушедших брендов мы еще увидим в наших магазинах под видом чего-то нового. По словам Галямова, есть информация о том, что часть компаний хочет вернуться в Россию под другими брендами.

«Допустим, компания (назовем ее условно X) существовала в России и поставляла одежду определенного сегмента для определенной целевой аудитории. Потом она из страны ушла. Затем эта компания часть поставок релацирует на другую страну, дружественную по отношению к России, и под лейблом Y начинает делать поставки в Россию. И по сарафанному радио объявляется, что то, что было X, теперь Y», - пояснил Галямов.

Насколько успешным будет для западных брендов такой ход, зависит от того, насколько узнаваемым останется товар под формально новым брендом.

«Если будет прямое доказательство, что X - это Y, и целевая аудитория будет знать, что, нося Y, она носит X, спрос будет», - рассуждает собеседник издания. – «Но если люди не будут понимать, что Y – это X, если не будут сделаны соответствующие посылы в рекламном поле, то люди будут меньше платить или вообще не будут покупать, и Y придется доказывать, что оно то самое X».

УХОД БРЕНДОВ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Однако если для рядового потребителя уход мировых брендов с российского рынка не особо заметен, некоторые торговые центры от него серьезно пострадали. Западные бренды были в них якорными, и на их трафик садились наши, местные.

«В Казани «Мега», конечно, «просела». Но в таких торговых центрах, как «Южный» и KazanMall сильного запустения и дефицита товаров нет», -рассказал Галямов.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Уход из России мировых брендов может стать стимулом для развития отечественной промышленности, отмечает эксперт.

«Уход брендов оказал даже положительное влияние на наших местных, татарстанских предпринимателей. Потому что какая-то конкуренция ушла, и люди уже смотрят брендовые вещи в нашей республике. Я сталкивался с несколькими предпринимателями, которые хотят брать грант на покупку оборудования для пошива», - рассказал Галямов.