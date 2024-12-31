Исполком Казани рассказал о результатах ремонта дорог в 2024 году

В этом году город продолжил активно развивать свою дорожную инфраструктуру, осуществляя комплексные ремонтные работы. Замглавы исполнительного комитета Игорь Куляжев на брифинге рассказал о значительных достижениях в области модернизации дорожной сети.



По его словам, было обновлено 9 дорог длинной 6,5 километра. Эти усилия позволили увеличить долю магистралей Казани, соответствующих нормативам, до 85%. Такой уровень является запланированным ориентиром для Казани.



Среди ключевых объектов 2024 года — реконструкция улицы Чистопольская и проспекта Универсиады. В этих местах были установлены современные лифты в надземных переходах, что сделало их более удобными для пешеходов. Помимо этого, проведены работы на подъездных дорогах к садоводческим товариществам «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист», «50 лет Победы», «Волга» и ЗАО «Кварт».



Значимыми событиями стали открытие второго участка Вознесенского тракта и реконструкция Горьковского шоссе. Также обновлены улицы Нурихана Фаттаха и Туфана Миннуллина. В совокупности площадь отремонтированных дорог в городе приобрела внушительные 2,5 миллиона квадратных метров.

Кульминацией ремонтных работ стало обновление моста Миллениум, который получил новое дорожное покрытие и был улучшен с точки зрения безопасности и внешнего облика. Этот знаковый объект стал настоящим примером качественной работы городских служб.



Игорь Куляжев отметил, что реализация дорожных проектов не только повысила качество и комфорт передвижения, но и значительно улучшила безопасность транспорта и пешеходов. В 2025 году город планирует продолжить масштабные работы, внедряя инновационные технологии для дальнейшего развития транспортной системы Казани.