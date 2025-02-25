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Глава СК проконтролирует дело о смерти годовалого ребенка в клинике Казани

Бастрыкин, председатель СК РФ, отреагировал на ...

pixabay.com

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Бастрыкин, председатель СК РФ, отреагировал на сообщения о смерти пациентов вследствие ненадлежащего медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба СК РФ.

После того как на федеральном телеканале был показан репортаж о трагедии в Казани, где из-за ошибок в оказании медицинской помощи погиб годовалый ребенок, а также о подобных происшествиях в Краснодарском крае и Московской области, Бастрыкин поручил руководителям следственных подразделений представить отчёты о ходе расследований.

Особое внимание уделяется делу в Казани, и центральный аппарат СК взял его под жесткий контроль.

Ранее мы писали о том, что в Казани безработный 27-летний внук убил бабушку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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