Глава МЧС России пообещал подарить 4-летнему мальчику из Казани полет на вертолете

Глава МЧС России Александр Куренков в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить мечту четырехлетнего жителя Казани Яна Васильева, который попросил подарить ему полет на вертолете.

"Дорогой Ян, твоя мечта обязательно сбудется", – сказал Куренков в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее к акции присоединился и глава РТ Рустам Минниханов. Он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шара.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане некоторые выплаты за декабрь будут перечислены досрочно: кому придут деньги до Нового года?