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Герой России из Татарстана взял два украинских танка в качестве трофеев

Герой России из Татарстана взял два украинских танка в качестве трофеев

Фото: Татар-информ

Выпускник Казанского танкового училища майор Иван Додосов, ставший Героем России, рассказал о своем подвиге в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны.
Мужчина участвовал в спецоперации с самых первых ее дней.

"Во время освобождения одного из населенных пунктов необходимо было прорвать забетонированную оборону. Она готовилась не один день, а практически восемь лет. Все было укреплено и заминировано. Их силы превосходили наши почти в два раза", – начал рассказывать Додосов.

Российские военные попытались прорвать оборону в лоб, но не вышло. И тогда танкисты решились на военную хитрость, подобравшись к противнику через лес.

"Мы прорубили машинами лес, и вышли в тыл врага. Мы не знали, что там у нашего противника находится танковая рота. Они вышли в контратаку против нас, против наших трех танков. В этой битве мы показали себя с лучшей стороны. Было много попаданий по нашей технике. Но эту дуэль, где наш танковый взвод был против их танковой роты, выдержал с честью и достоинством", – рассказал Додосов.

В Минобороны отметили, что взвод Ивана совершил почти невероятное - три российских танка не только выстояли против украинского взвода, они уничтожили 7 танков ВСУ, два взяли в качестве трофеев.

Иван Додосов родился 7 сентября 1989 года в Пестречинском районе Татарстана. После окончания школы решил поступить в Казанское танковое училище.

Ранее мы сообщали, что при взрыве БПЛА на военном аэродроме в Энгельсе погибли трое военных.

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