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Форвард Виталий Лисакович покидает ФК «Рубин»

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Казанский футбольный клуб «Рубин» покидает Виталий Лисакович. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на свой источник.

Пока руководство не думает о продаже игрока и ищет варианты о сдаче в аренду белоруса. Ранее уже такое было — Виталий Лисакович временно выступал за «Балтику». Есть вероятность, что футболист будет играть за один из клубов из чемпионата Беларуси.

Напомним, что 27 июля на стадионе «Ак Барс Арена» прошел матч между «Зенитом» и «Рубином». Гости из Питера выиграли у казанской команды со счетом 4:0.

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