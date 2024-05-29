Причины гибели ученика 7 класса в казанском метро озвучили в МВД

Руководитель УОД УУПиПДН МВД по РТ сообщил, что в гибели мальчика в метро в Казани виновата только его психологическая неподготовленность к государственным экзаменам.

Ребенок учился в лицее имени Лобачевского. Его ровесники обвиняют во всем его классного руководителя.

Мужчина отметил, что мальчик, вероятно, боялся за оценки и за то, что он может испортить репутацию. Чтобы дети были готовы,следует вместе работать и не допускать такого.

Марат Фатхуллин подчеркнул, что пока что это основная версия следствия.

Ранее мы писали о том, что беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани.