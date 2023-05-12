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"Это ж прямые порталы в ад!": жители Казани возмущены дорожными провалами в разных районах города

Жители Казани пожаловались на дорожные провалы в разных районах города
"Это ж прямые порталы в ад!": жители Казани возмущены дорожными провалами в разных районах города

Фото: социальные сети

В исполком Казани начали поступать жалобы от возмущенных жителей Казани. Люди требуют разобраться с отвратительным качеством асфальта, который проваливается то тут, то там, открывая "прямые порталы в ад".

В частности, жалобы поступили на провалы дорожного покрытия на Мулланура Вахитова, на проспекте Ибрагимова, на Рашида Вагапова.

Также горожане недовольны провалами у колодца на Академика Лаврентьева, где глубина ям достигает 10 сантиметров.

В исполкоме отметили, что внимательно изучат все обращения и передадут их в районные администрации для скорейшего решения вопроса. "Порталы" будут закрыты, осталось лишь дождаться этого.

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