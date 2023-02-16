"Это придет из космоса": жителей Татарстана предупредили о перебоях в телевещании и назвали причину

Жителей Татарстана предупреждают о возможных помехах на телеэкранах из-за солнечного излучения

Жители Татарстана могут столкнуться с проблемами и сбоями телевещания. На цифровое эфирное вещание повлияет солнечная интерференция, предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети "Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан".

Перебои возможны в период с 21 февраля по 16 марта. Временной отрезок ухудшения работы сети с 11:57 до 13:06.

В эти периоды на экранах телевизоров татарстанцев могут вознкнуть "замирания" картинки или даже полное пропадание сигнала как на несколько секунд, так и на целых 5 минут.

На экране телевизора может возникнуть кратковременное «замирание» картинки или полное пропадание сигнала от нескольких секунд до 5 минут.

Ранее ProKazan сообщал, что бывший инженер с авиазавода из Казани сбежал в США и увез секреты о Ту-160.