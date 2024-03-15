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«Это был не Лабери»: Богачёв назвал игрока УНИКСа, попавшего в аварию

«Это был не Лабери»: Богачёв назвал игрока УНИКСа, попавшего в аварию

championat.com

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Президент УНИКСа Евгений Богачёв опроверг недавние слухи о центровом баскетболисте Луи Лабери, утверждавшие, что он стал участником автомобильной аварии.

Однако, по словам Богачёва, участником ДТП оказался бельгийский форвард Исмаэль Бако. Ранее сообщалось, что Лабери не остановился на красный свет светофора на перекрёстке улиц Пушкина и Островского и столкнулся с автомобилем марки «Лада».

«Тот, кто распространил эту информацию, все перепутал. Внешне они смахивают друг на друга по росту. Это был не Луи Лабери, а Исмаэль Бако. Луи даже близко не был там. Все в порядке, все живы и здоровы, машины застрахованы, водитель был трезв. О деталях и обстоятельствах аварии будут разбираться в дальнейшем», — приводятся слова Богачёва из интервью для «Матч ТВ».

На данный момент команда из Казани занимает лидирующее положение в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе «А», имея на своем счету 53 очка.

Напомним, ранее сообщалось, что баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центральной части Казани.

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