Экс-хоккеист «Ак Барса» Фёдор Малыхин умер из-за остановка сердца

Скончался бывший хоккеист «Автомобилиста», «Ак Барса» и московского «Спартака» Фёдор Малыхин. Ему было 34 года. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. По данным источника, его тело обнаружили в квартире.

Малыхин начал профессиональную карьеру в 2010 году в составе «Автомобилиста». С 2014 по 2019 год играл за «Ак Барс», а в 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина вместе с казанским клубом.

Нападающий также выступал за «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Контракт с омской командой был расторгнут 30 апреля 2023 года. Причина смерти - остановка сердца.

За время игры в КХЛ он провел 548 матчей, набрав 220 очков (107 голов и 113 передач).

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