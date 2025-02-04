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Единственный в Татарстане кабриолет MG cit car продают за 3,8 млн рублей

Как отметил владелец, машину привезли из США, и...

Екатерина Елисеева

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В Челнах выставили на продажу жёлтый кабриолет MG сit cаr, созданный на базе Volkswagen. Продавец оценил раритетный автомобиль в 3,8 млн рублей, об этом говорится в опубликованном объявлении.

Как отметил владелец, машину привезли из США, и аналогов в Татарстане нет. В настоящее время автомобиль зарегистрирован в России.

Сообщается, что это реплика оригинальной модели, с кузовом из стеклопластика и складной крышей.

Автомобиль выпущен в 1973 году, но за 52 года его пробег составил всего 24 720 км. Под капотом установлен двигатель объёмом 1,8 литра мощностью 92 лошадиные силы.

Компания MG («Morris Garage») специализировалась на выпуске компактных спортивных автомобилей, которые пользовались популярностью по всему миру. Позже бренд вошёл в состав British Motors Corporation (BMC), а затем стал частью подразделения Austin-Morris.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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